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تسريحه الضفيرة ولكن بشكل ملكيّ

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تسريحه الضفيرة ولكن بشكل ملكيّ تسريحه الضفيرة ولكن بشكل ملكيّ

أطلت علينا العارضات هذا الموسم بالعديد من التسريحات والصيحات الجديدة، ولكن تسريحة الضفيرة كانت أكثرهنَّ لفتًا للنظر، فتسريحة الضفيرة بالشكل الملكيّ أضفت مزيدًا من الحيويَّة والرقيّ على إطلالات العارضات.
وتعتبر بعض الضفائر سهلة التطبيق، ولكن البعض الآخر يبدو وكأنَّه صعب التطبيق، ولكنَّه بالتأكيد يستحق المحاولة، فأفكار الضفائر الجديدة هذا الخريف تستحق أن تجرِّبيها.

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سيدتي