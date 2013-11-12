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انقسام في مجلس إدارة الأهلي قبل القرار النهائي ضد عبد الظاهر

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انقسام في مجلس إدارة الأهلي قبل القرار النهائي ضد عبد الظاهر انقسام في مجلس إدارة الأهلي قبل القرار النهائي ضد عبد الظاهر

حالة انقسام نشبت في مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص القرار النهائي والمنتظر اتخاذه ضد أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي عقب احتفاله بهدف في أورلاندو بإشارة رابعة.

وعلم FilGoal.com أن هناك جزء من أعضاء مجلس الإدارة يرى أن القرار الأنسب ضد عبد الظاهر هو حرمانه من كأس العالم للأندية وخصم جزء كبير من مستحقاته لدى الفريق.

أما الجزء الآخر فيرى الاستغناء عن اللاعب نهائيا تفاديا للحملة االقوية التي قد يتعرض لها النادي في حال بقائه بالفريق خاصة بعد استباق وزارة الرياضة بإصدار بيان رسمي أفاد فيه بأنه ينتظر عقوبات رادعة من النادي ضد عبد الظاهر.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الإدارة في الساعة الثانية يوم الثلاثاء للوقوف على القرار النهائي ضد اللاعب.

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