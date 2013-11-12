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طلاب الأزهر يجبرون قوات الأمن على الخروج من حرم الجامعة

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طلاب الأزهر يجبرون قوات الأمن على الخروج من حرم الجامعة طلاب الأزهر يجبرون قوات الأمن على الخروج من حرم الجامعة

انصار الرئيس المعزول يرفعون إشارة رابعة

طرد المئات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين القوات الأمنية والمدرعات المتمركزة بجامعة الأزهر أمام المبنى الإداري لحمايته من المتظاهريين .

وأفاد مراسل وكالة “أونا” للأنباء إن المتظاهرين حاصروا المدرعات الموجودة أمام المبنى الإداري و طرقوا عليها بأيديهم ، وكان الضابط المسئول عن التأمين ، توجه للمتظاهريين المحاصرين لهم ، قائلًا “أنا مش هضرب حد” , إذ جاء للضابط الأمر بالانسحاب من الجامعة.

وقد ردد الطلاب المتظاهريين هتافات بعد خروج القوات الأمنية ومنها “كلمة في ودنك ياحربية .. إحنا اللي طردنا الداخلية” ، “يسقط يسقط حكم العسكر” ، “رابعة”.

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أونا