طلاب الأزهر يجبرون قوات الأمن على الخروج من حرم الجامعة

طرد المئات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين القوات الأمنية والمدرعات المتمركزة بجامعة الأزهر أمام المبنى الإداري لحمايته من المتظاهريين .

وأفاد مراسل وكالة “أونا” للأنباء إن المتظاهرين حاصروا المدرعات الموجودة أمام المبنى الإداري و طرقوا عليها بأيديهم ، وكان الضابط المسئول عن التأمين ، توجه للمتظاهريين المحاصرين لهم ، قائلًا “أنا مش هضرب حد” , إذ جاء للضابط الأمر بالانسحاب من الجامعة.

وقد ردد الطلاب المتظاهريين هتافات بعد خروج القوات الأمنية ومنها “كلمة في ودنك ياحربية .. إحنا اللي طردنا الداخلية” ، “يسقط يسقط حكم العسكر” ، “رابعة”.