مجمع البحوث الإسلامية ينفي فتوي بطلان محاكمة مرسي

نفي مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف عضوية الشيخ هاشم اسلام بلجنة الفتوى بالأزهر ، كما نفى الفتوي التى اصدرها الشيخ ببطلان محاكمة الرئيس السابق ، مؤكدا أنها رأى شخصى .

وِشدد مجمع البحوث الإسلامية – في بيان له اليوم الثلاثاء – على أن الشيخ اسلام لا يمثل لجنة الفتوي بالأزهر، وأن كل ما يصدر عن لسانه يمثل رأيه الشخصي ولا يعد فتوي شرعية .

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوي التي صدرت عن الشيخ اسلام ببطلان محاكمة الرئيس السابق ، ونشرت في بعض الصحف والمواقع كذب وافتراء على اللجنة ، ولا أصل ولا صحة لها ، مؤكدا أن فتاوي لجنة الفتوي لا تصدر إلا معتمدة بخاتم اللجنة .

جدير بالذكر أن الشيخ هاشم اسلام قد أصدر فتوي قبل 30 يونيو وعزل الرئيس السابق أهدر فيها دم المتظاهرين المناوئين له ، وقضت محكمة تأديبية بمعاقبته ونزول درجته الوظيفية إلي أدني درجه مع خفض راتبه إلي القدر الذي كان عليه قبل ترقيته.

أ ش أ