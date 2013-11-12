أخبار عاجلة

انفجار في محطة مترو بمدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير القوى العاملة: إجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون -
الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري" -
ننشر اللقطات الأولى للمتهم بسرقة الشيكولاته داخل محكمة الجيزة -
أجايي ونجيب يخضعان لفحص طبي -
اكتمال النصاب القانوني لعمومية قضاة مجلس الدولة لمناقشة تعديلات "السلطة القضائية" -
وزير الداخلية يُرسل وفد لزيارة الطفلة "جنا" بالدقهلية -
بعثة سعودية ألمانية: مكتشفات أثرية أظهرت أن شمال المملكة كان مركزا حضاريا عالميا -
التضامن بالغربية: صرف 5 آلاف جنيه لأسرة ضحية "تفجير مركز التدريب" -
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بقليوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مجمع البحوث الإسلامية ينفي فتوي بطلان محاكمة مرسي

Google+ Print
مجمع البحوث الإسلامية ينفي فتوي بطلان محاكمة مرسي مجمع البحوث الإسلامية ينفي فتوي بطلان محاكمة مرسي

نفي مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف عضوية الشيخ هاشم اسلام بلجنة الفتوى بالأزهر ، كما نفى الفتوي التى اصدرها الشيخ ببطلان محاكمة الرئيس السابق ، مؤكدا أنها رأى شخصى .

وِشدد مجمع البحوث الإسلامية – في بيان له اليوم الثلاثاء – على أن الشيخ اسلام لا يمثل لجنة الفتوي بالأزهر، وأن كل ما يصدر عن لسانه يمثل رأيه الشخصي ولا يعد فتوي شرعية .

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوي التي صدرت عن الشيخ اسلام ببطلان محاكمة الرئيس السابق ، ونشرت في بعض الصحف والمواقع كذب وافتراء على اللجنة ، ولا أصل ولا صحة لها ، مؤكدا أن فتاوي لجنة الفتوي لا تصدر إلا معتمدة بخاتم اللجنة .

جدير بالذكر أن الشيخ هاشم اسلام قد أصدر فتوي قبل 30 يونيو وعزل الرئيس السابق أهدر فيها دم المتظاهرين المناوئين له ، وقضت محكمة تأديبية بمعاقبته ونزول درجته الوظيفية إلي أدني درجه مع خفض راتبه إلي القدر الذي كان عليه قبل ترقيته.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا