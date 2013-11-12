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استطلاع بصيرة: 57% يؤيدون قانون التظاهر و62% يرحبون بمكافحة الإرهاب

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استطلاع بصيرة: 57% يؤيدون قانون التظاهر و62% يرحبون بمكافحة الإرهاب استطلاع بصيرة: 57% يؤيدون قانون التظاهر و62% يرحبون بمكافحة الإرهاب

أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" استطلاعاً للرأى العام حول معرفة المواطنين بقانونى التظاهر والإرهاب، ومدى موافقتهم على إصدار هذين القانونين.

وأوضحت النتائج أن 65% من المصريين سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب، وترتفع هذه النسبة من 60% بين الإناث إلى 69% بين الذكور. كما ترتفع نسبة من سمعوا عن قانون مكافحة الإرهاب بارتفاع المستوى التعليمى، حيث ترتفع النسبة من 58% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 79% بين الحاصلين على تعليم جامعى فأعلى.

ومن بين من سمعوا عن القانون وافق 62% على إصدار القانون، بينما 18% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية، و20% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. وترتفع نسبة الموافقة على إصدار القانون من 55% فى الوجه القبلى إلى 65% فى الوجه البحرى، و68% فى المحافظات الحضرية.

كما ترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون من 56% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 67% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.

وعن قانون تنظيم التظاهر، أظهرت النتائج أن 58% من المصريين قد سمعوا عنه، وترتفع النسبة من 50% فى الريف إلى 67% فى الحضر، كما ترتفع من 52% فى الوجه القبلى إلى 71% فى المحافظات الحضرية.

وتظهر النتائج أن الأكثر تعليماً أكثر معرفةً بقانون التظاهر، حيث ترتفع النسبة من 46% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 81% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.

وقد أبدى 57% من المصريين الذين سمعوا عن قانون التظاهر موافقتهم على إصدار القانون، بينما 21% فضلوا استمرار العمل بالقوانين الحالية، و22% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم، وترتفع نسبة الموافقة على إصدار القانون من 53% فى الوجه القبلى إلى 58% فى الوجه البحرى و62% فى المحافظات الحضرية.

كما ترتفع نسبة الموافقين على إصدار القانون من 51% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى، وترتفع أيضاً مع ارتفاع المستوى الاقتصادى، حيث تبلغ النسبة 53% بين ذوى المستوى الاقتصادى المنخفض مقابل 66% بين ذوى المستوى الاقتصادى المرتفع.

وقال المركز إنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1964مواطناً، من الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومى 30 و31 أكتوبر 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 63%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%.

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