كوريا الجنوبية وروسيا توقعان على اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول

أعلن القصر الرئاسي في سول اليوم الثلاثاء أن الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه سوف توقع مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول خلال محادثات القمة بينهما في سول والتي ستبدأ بعد أن يصل بوتين إلى البلاد يوم غد الأربعاء.

وأوضح القصر الرئاسي (حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) أنه من المتوقع أن يتم اصدار بيان مشترك يعلن فيه الزعيمان عن اتجاه تطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين وسبل التعاون في القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون الفعلي بينهما، فضلا عن سبل تعزيز التعاون في قضايا شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وغيرها.

وتعتبر زيارة “بوتين” لكوريا الجنوبية الثالثة له بعد زيارته الأولى في عام 2001 أثناء ولايته الأولى ، ثم جاءت الزيارة الثانية في عام 2005 لولايته الثانية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(ابيك) التي أقيمت في مدينة بوسان الجنوبية.

كما تعتبر محادثات القمة بين بارك وبوتين هى الثانية بعد المحادثات التى أجرياها على هامش قمة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرج بروسيا في شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف القصر، فيما يتعلق بمحادثات القمة بين سول وموسكو، أنه يتوقع أن يتم تعزيز التعاون لتنفيذ السياسات الخارجية لتحقيق الوحدة السلمية مثل إجراءات بناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية ومبادرة السلام والتعاون في شمال شرق آسيا ومبادرة أوراسيا وغيرها بمناسبة زيارة “بوتين” للبلاد.

أ ش أ