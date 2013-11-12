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محافظ الأقصر: 1.5 مليار حجم الاستثمارات بهضبة الطود

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محافظ الأقصر: 1.5 مليار حجم الاستثمارات بهضبة الطود محافظ الأقصر: 1.5 مليار حجم الاستثمارات بهضبة الطود


> قال اللواء “طارق سعد الدين” محافظ الأقصر أن استثمارات مشروع هضبة الطود تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل أجل تنفيذ المشروع إلى ما بين 3 و 5 سنوات .

من جانبه قال العميد “زكريا أحمد” أن مشروع هضبة الطود السياحية في طريقه إلى أن يري النور بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في الإجراءات الأولية للمشروع، وأوضح “زكريا” أن هيئة التنمية السياحية تتفاوض الآن مع الأجهزة الأمنية وإدارة مطار الأقصر الدولي للاتفاق على قيد الارتفاع الذي سيسمح به في المشروع .

وأضاف “زكريا” فور إنتهاء هذه الإجراءات سيتم طرح المشروع على أكثر من شركة لتنفيذه من خلال نظام حق الانتفاع، كانت وزارة الإستثمار بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية قد أعلنتا عن إقامة منتجع سياحي على مساحة 1700 فدان بمنطقة الطود جنوب الأقصر.

سيضم المنتجع 10 فنادق سياحية وحمامات سباحة وملاعب فروسية ومناطق خضراء، ويهدف المشروع الذي يقع بهضبة الطود لإضافة 4500 غرفة جديدة للطاقة الفندقية بالأقصر، وتسعى سلطات محافظة الأقصر ووزارة الإستثمار لجذب رجال الأعمال المصريين والأجانب للإستثمار في مشروع هضبة الطود.

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