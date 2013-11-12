تأجيل بطلان تعيين زويل عضوا بالمجلس الاستشاري لجامعة النيل إلى 24 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى وكيلًا عن عدد من أولياء أمور طلاب جامعة النيل ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق بتعيين الدكتور أحمد زويل عضوًا بالمجلس الاستشاري لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لجلسة 24ديسمبرالمقبل للأطلاع .

وقالت صحيفة الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة إن القرار الصادر من الدكتور هشام قنديل في 3 يوليو 2013 بتعيين زويل جاء مخالفًا لقانون الجمعيات الأهلية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا بإعادة جامعة النيل إلى الدولة وبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بمنحها لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.