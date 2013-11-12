بالصور.. عمال كريستال عصفور يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي

قام اليوم الثلاثاء ،عمال مصنع كريستال عصفور بفرعي الشركة بميدان المؤسسة وبهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمواصلة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي ، وذلك للقرارات التعسفية التي يتخدها وليد عصفور مالك المصنع وتصفية العاملين آخرها أكتر من 350 عامل بقسم واحد ليصل عددهم إلى 12 الف عامل ، بحجة أنه يقوم بتجديدات في المصنع وتجديد الماكينات والتي جددها منذ مايقرب سنة وبالرغم من صلاحياتها إلا أنه قام بتجديد الماكينات ليأتي بماكينات حديثة يستطيع عامل واحد تشغيل أربع ماكينات بوقت واحد .

وأصدر عمال شركة كريستال عصفور بيانًا أمس، بعد أن سرحت الشركة ما يقرب من 5000 عامل خلال الشهورالماضية ، بعد تهديدات من رئيس مجلس الإدارة ووصل الأمر إلى فصل عدد كبير من العمال فصلا تعسفيا ، وهدد العمال في بيانهم بالإضراب العام وتعطيل العمل إذ لم تتوقف إدارة الشركة عن إجراءاتها التعسفية تجاههم.

وأضاف العمال أن مالك المصنع قام بتصفية المصنع وبه 350 عاملًا خلال الأسبوع الماضي وعدد كبير منهم ليصل عدد العمال العاملين بالمصنع إلى 12 ألف عامل بعد أن كانوا 32 ألف عامل.

وكشف مصدر مطلع داخل المصنع أنه يتم استخدام مواد رصاص بنسب أعلى من المواصفات المطلوبه لعمل جودة ولمعه بنسبة أكثر ويعتبر هذا مخالفا للمواصفات وهذا يسبب أمراض حساسية مزمنة بالصدر وإنزلاق الغضروف بسبب الوقوف أكثر من 7 ساعات خلال العمل.

> والجدير بالذكر أن إدارة شركة كريستال عصفور قد منحت كافة العاملين بفرعي الشركة ببهتيم وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة أجازة إجبارية اليوم الثلاثاء بعد حالة الشلل التام التي أصابت المصانع ومحيطها أمس بسبب اعتصام عدد كبير من العمال احتجاجا على سوء الأوضاع داخل المصنع .

يذكر أن شركة كريستال عصفور من الشركات الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج وصناعة النجف وقطع الكريستال والإكسسوارات النسائية من الفصوص وتقوم بتصدير اكثر من 70% من منتجاتها .

من جانبها قررت إدارة الشركة منح العاملين المحتجين إجازة مفتوحة لحين تسوية المشاكل وإستئناف العمل من جديد وأكد أشرف الوحش، مدير الشئون الإدارية فى شركة كريستال عصفور، أن الشركة لم تقم بفصل أحد من العمال لأنهم من الأساس ليسوا معينين بالشركة، وإنما يعملون بعقود سنوية ومن تم الإستغناء عنهم عدد قليل يقارب 160 عاملا من إجمالى عدد عمال الشركة والمصنع الذى به حوالى 16000 عامل، أى أن ما تم الإستغناء عنهم لا يمثل سوى 2 % فقط من إجمالى عدد العمال، وقد تم اتخاذ ذلك بعد تقييم أداء هؤلاء العمال وتبين عدم كفاءتهم للعمل بالمصنع .

> من جانبه رفض وليد عصفور مالك مصنع كريستال عصفور بفرعى الشركة بميدان المؤسسة وبهتيم بمدينة شبرا الخيمة ، مطالب العمال بتثبيتهم وعودة حقوقهم المالية التى تم خصمها بعد 30 يونيو ، والتوقف عن الإجراءات التعسفية التى يتخدها ضد العمال وتصفية 20 ألف عامل .