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ضبط 4 عناصر من تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

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ضبط 4 عناصر من تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج ضبط 4 عناصر من تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط 4 أفراد من تشكيل عصابي مكون من 9 أفراد تخصصوا في سرقة الدراجات النارية من المواطنين  تحت تهديد السلاح بمركز طهطا .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة طهطا ، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من :-محمد السيد أحمد محمد هريدى وشهرته “محمد سنيو ” 22 سنة عامل ، محمود حمدي على عبد الحافظ وشهرته ” سنبل ” 23 سنة عامل ، محمود أحمد السيد حسن وشهرته ” البحلوقى ” 22 سنة عامل ، محمد على أحمد السيد حارس وشهرته ” محمد اللول ” 21 سنة عامل ، علاء.ع.د” 22 سنة عامل ، محمد.م.ح” 22 سنة عامل ، يسرى.ا.ا” 22 سنة عامل ، إبراهيم.ح.ر” 21 سنة عامل ، نجم الدين.ن.د” 23 سنة عامل ، بالاتفاق فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المركبات البخارية توك توك من المجني عليهم عن طريق المغافلة وبالإكراه مستخدمين في ذلك أسلحة ” بيضاء ونارية” ، وعقب ارتكابهم الواقعة يقومون بتغيير ملامح المركبة لعدم تعرف المجني عليه عليها ويقوم بتزوير أوراق خاصة بالمركبة بأوصافها لعدم أفتضاح أمرهم وببيعها واقتسام المبالغ المحصلة من جرائم السرقة فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترفوا بصحتها وعثر بحوزة المتهم الأول على سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) أقر بحيازته لها بقصد الدفاع عن نفسه وبتضييق الخناق عليهم وتطوير مناقشتهم أقروا بارتكابهم بالوقائع السابقة بعد بالاشتراك مع باقي المتهمين.

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