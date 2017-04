بيروت _ إدي اسطا

وافق الممثل Robert De Niro على تأدية دور البطولة الى جانب الممثلة Reese Witherspoon في فيلم عنوانه The Intern الذي سوف تتولّى إخراجه Nancy Meyers التي أعطتنا في السابق مجموعة من الأفلام أذكر منها: Father of the Bride و The Holiday و The Parent Trap . تدور قصة الفيلم حول مديرة شركة تعنى بشؤون المواقع الإلكترونية ستوظّف رجل كبير في السن كمتدرّج عندها.