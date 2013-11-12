لماذا بكت بيرين سات في حفل افتتاح فيلمها الجديد في برلين؟

حضرت الممثّلة التركيّة بيرين سات الشهيرة بفاطمة حفل افتتاح أول العروض العالمية لفيلمها السينمائي "عالمي"، في قصر وسينما الحمراء في برلين، ورافقها خطيبها مغني البوب الشهير كينان دوغلو، الذي كان أول المباركين لها بنجاحه بعد تحقيقه في الأسبوع الأول في تركيا إيرادات وصلت إلى النصف مليون ليرة تركية.

وقد شهد الفيلم في عرضه العالمي الأول خارج تركيا إقبالاً نوعياً في ليلة إفتتاحه الرسمية حيث بيعت 1200 تذكرة لمتفرجين أتراك وألمان، بالإضافة إلى المدعوين الرسميين من كبار نجوم وسياسيي ألمانيا المتابعين للسينما التركية.

وحظيت بيرين سات باستقبال حاشد من جمهورها، حيث انتظرها الآلاف على شكل طوابير طويلة خارج سينما الحمراء ليلتقطوا الصور معها ويفوزون بتوقيعها على أوتوجرافاتهم.

وأبدى بطل الفيلم ومخرجه أوجور يوجيل الذي قام بأداء دور المعلم ماهر، سعادته لنجاحه الجماهيري والإعلامي في ألمانيا، واعتبر العرض العالمي الأول لفيلمه بداية رحلة بطلته بيرين سات إلى العالمية، حيث فهمت المطلوب منها وأدته بإحساس إنساني عميق وساحر.

وقد تأثرت بيرين في حفل الافتتاح، وكادت تذرف الدموع بسبب حرارة تصفيق الجمهور طوال عرض الفيلم، ما اعتبرته دليلاً على شدة تفاعلهم مع أحداثه المؤثرة .

وبعد انتهاء الفيلم، أجرى بطلا الفيلم عدة أحاديث ولقاءات مع الصحافة الألمانية التي أشادت في اليوم التالي بمستوى الفيلم، ما يجعله من أهم الأفلام التركية في عام 2013.

ومتوقع عرض الفيلم قريباً في عدة عواصم عالمية بعد برلين كما تلقى صناعه عروضاً لعرضه مدبلجاً على عدة قنوات أوروبية وروسية.

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