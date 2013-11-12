اليابان تحدد "خطوط حمراء" فى محادثات التجارة مع الولايات المتحدة

قال وزير يابانى، اليوم الثلاثاء، إن بعض المنتجات المحلية تمثل "خطوطا حمراء" فى محادثات تحرير التجارة المدعومة أمريكيا. جاء ذلك قبيل محادثات مع وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو فى اليابان.

وقال أكيرا أمارى وزير الدولة لشؤون محادثات تحرير التجارة بين دول الشراكة عبر المحيط الهادئ "علينا أن نعلن بوضوح شرطنا الحالى وهو أن المنتجات الزراعية الرئيسية خطوط حمراء بالنسبة لليابان".

يذكر أن المحادثات متعددة الأطراف التى تشارك فيها 12 دولة تطل على المحيط الهادى فى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية تستهدف إقامة منطقة للتجارة الحرة من خلال إلغاء كل الرسوم المفروضة على حركة التجارة بين دول المنطقة. ولكن اليابان تسعى إلى الإبقاء على بعض الرسوم على وارداتها من بعض المنتجات الزراعية والغذائية، مثل الأرز والسكر والقمح ولحوم الأبقار ولحوم الخنزير ومنتجات الألبان.

ويعقد ممثلو الدول المشاركة فى المحادثات جولة جديدة من المفاوضات فى مدينة سولت ليك الأمريكية الأسبوع المقبل، حيث يأمل المشاركون فى التوصل إلى اتفاق قبل موعد الاجتماع الوزارى المقرر عقده فى سنغافورة الشهر المقبل.

وقال أمرى، إن اجتماعات سولت ليك لها "أهمية كبيرة" فى دفع محادثات الشراكة عبر المحيط الهادى إلى الأمام، من أجل التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع على المستوى الوزارى فى سنغافورة فى ديسمبر.

ومن المقرر أن يعقد ليو محادثات فى اليابان مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، فى إطار جولته الآسيوية التى تشمل الصين وسنغافورة وماليزيا وفيتنام.

وقال ليو فى مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء الماضى، إن الشراكة عبر المحيط الهادئ عبارة عن "تصور لاتفاقية حية تسعى اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الأخرى للالتزام بالمعايير العليا للشراكة عبر المحيط الهادئ حتى تتمكن من الانضمام إليها".