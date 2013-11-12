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موظفو الطيران المدنى والمطارات فى تونس يضربون عن العمل اليوم

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موظفو الطيران المدنى والمطارات فى تونس يضربون عن العمل اليوم موظفو الطيران المدنى والمطارات فى تونس يضربون عن العمل اليوم

قرر موظفو ديوان الطيران المدنى والمطارات فى تونس الإضراب عن العمل، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم زيادة رواتبهم.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية، أمس الاثنين، أن أعوان ديوان الطيران المدنى والمطارات قرروا تنفيذ إضراب عن العمل، الثلاثاء، إثر عدم التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع ممثلى الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل، مع وزير الشئون الاجتماعية وممثل عن وزارة النقل، وذلك بسبب استثناء الأعوان من الزيادة فى الأجور على غرار المراقبين الجويين، وعدم تفعيل مضمون محضر اتفاق عام 2012.

كان من المقرر القيام بهذا الإضراب فى السابع من الشهر الجارى، إلا أنه تم تأجيله ليبدأ اليوم.

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مصر 365