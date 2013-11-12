الشرطة البريطانية تعتقل معلما شم ودغدغ أقدام تلاميذه

اعتقلت الشرطة البريطانية معلماً في مدرسة ابتدائية، بمدينة «بلاكبيرن» بمقاطعة لانكشاير، لقيامه بشم ودغدغة أقدام تلاميذه خلال الدروس، وقررت السلطات التعليمية إيقافه عن العمل.



وقالت صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية إن شرطة المدينة اعتقلت المعلم بشبهة الاعتداء على تلاميذ عن طريق اللمس، وقامت باستجواب 4 أطفال بشأن هذه المزاعم.



وأضافت أن أولياء التلاميذ أُصيبوا بحالة من الذهول حين علموا باستدعاء الشرطة إلى المدرسة، والتي قامت إدارتها بدعوتهم لحضور اجتماع تم خلاله إبلاغهم بأن المعلم طلب من ابنائهم خلع أحذيتهم وجواربهم في الدروس.



ونقلت الصحيفة عن امرأة أن ابنها أبلغها بأن التلاميذ خلعوا أحذيتهم، بعد أن أوهمهم المعلم بأنهم يمارسون لعبة ووضع بطاقات بأسماء التلاميذ وطلب منهم اختيار واحدة، قام بعدها بشم أو دغدغة قدمي التلميذ الذي وقع عليه الاختيار.



وقامت السلطات التعليمية المحلية بإيقاف المعلم عن الخدمة، والذي لم يتم الكشف عن هويته لأسباب قانونية، وإخضاعه للتحقيق.



ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم شرطة مقاطعة لانكشاير قوله إن السلطة المحلية اتصلت بنا لتقديم شكوى بحق أحد أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، وقمنا بالتحدث مع عدد من الناس لتحديد ما إذا كان ارتكب جرائم جنائية.



وأضاف المتحدث قمنا باعتقال رجل وإخلاء سبيله لاحقاً بكفالة، وبانتطار المزيد من التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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