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هل شاهدتِ إطلالة النجمة أحلام بالساري الهنديّ؟

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هل شاهدتِ إطلالة النجمة أحلام بالساري الهنديّ؟ هل شاهدتِ إطلالة النجمة أحلام بالساري الهنديّ؟

الثلاثاء 12-11-2013 14:56

الرياض - خلود أحمد

لا يختلف اثنان على أنَّ أحلام من العاشقات للتنويع في الإطلالات والتجديد فيها، وقد شاهدنا ذلك في إطلالاتها المختلفة في حلقات برنامج "عرب أيدول".
شاركت النجمة أحلام معجبيها على "Instagram" بصور لإطلالتها المتجددة بالساري الهنديّ وهي في الطَّريق لإحياء حفل حناء لعائلة آل ثاني، وقد أكملت أحلام إطلالتها على طريقة بوليوود بأساور كثيرة وضفيرة شعر طويلة ومنسدلة، كما شاهدناها تشكر زوجة أخيها وإحدى صديقاتها على هذا الفستان.
شاهدي صور أحلام بالساري الهنديّ، وأخبريها برأيكِ في إطلالتها.

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سيدتي