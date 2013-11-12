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«كيري»: كنا قريبين من التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في جنيف

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«كيري»: كنا قريبين من التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في جنيف «كيري»: كنا قريبين من التوصل لاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي في جنيف
قالت الولايات المتحدة إن الدول الكبرى كانت قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في محادثات جنيف الأخيرة.وكانت المحادثات بين إيران ومجموعة دول «5+1» قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق، غير أن الجانبين قررا مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في جنيف على مستوى المسؤولين السياسيين.وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن أيا من الخلافات المتبقية لم يكن كبيرا لدرجة تمنع إبرام الاتفاق المحتمل.وشدد «كيري» على ضرورة أن يتيقن بقية العالم من أن إيران لا تنفذ برنامجا يسعى لتصنيع أسلحة نووية، غير أنه أشار إلى أن قدر الحوار بين البلدين خلال 30 ساعة من اجتماعات جنيف الأخيرة كان أكبر من فترات الحوار بينهما خلال الثلاثين عاما الماضية.وقال «كيري»: «كنا قريبا جدا جدا جدا.. فعليا قريبين للغاية. وأعتقد أن ما يفرقنا أربع أو خمس صياغات مختلفة لمفاهيم معينة ولكن لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحول دون التوصل إلى اتفاق».وأضاف: «أملنا للمستقبل القريب هو بطبيعة الحال أن يعم السلم والاستقرار المنطقة (الشرق الأوسط). والعمل على حل الخلافات الصعبة للغاية سيحتاج إلى وقت».

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