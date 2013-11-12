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إحالة 3 مسئوليـن بدمياط للمحاكمة بتهمة ادخال كميات كبيرة من الكمون الفاسد

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إحالة 3 مسئوليـن بدمياط للمحاكمة بتهمة ادخال كميات كبيرة من الكمون الفاسد إحالة 3 مسئوليـن بدمياط للمحاكمة بتهمة ادخال كميات كبيرة من الكمون الفاسد

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية على احالة 3 مسئولين بالرقابة على الصادرات و الواردات بدمياط للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل دخول كمون فاسد بـ 625 ألف دولار للاراضي المصرية كشف تقرير الاتهام الذي اشرف على اعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية ان سامح السيد محمد . مدرج بيانات بفرع الرقابة على الصادرات و الواردات بدمياط اصدر رسالة مطابقة لرسالة الكمون الواردة بميناء دمياط باسم شركة المستنير للاستيراد و التصدير قيمتها 625 ألف دولار على الرغم من كون هذه الرسالة مرفوضة صحيا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بصنف الكمون.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية . و اضاف ان سعاد حسين السيد مدير عام الواردات الغذائية و الزراعية بفرع الرقابة على الصادرات و الواردات بدمياط تقاعست عن اتخاذ الاجراءات المقررة حيال سحب عينة ثانية من رسالة الكمون رغم ورود نتيجة تحليل العينة الاولى من الكمون و تبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتبين من اوراق القضية ان منصور محمد منصور مراقب الاغذية بالادارة الصحية بدمياط لم يخطر ادارة الواردات الغذائية و الزراعية بنتيجة تحليل عينة الكمون بانها غير مطابقة للمواصفات القياسية و انتهت التحقيقات الى احالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.

 

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