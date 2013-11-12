مركب "النيتروز آمين" فى الأطعمة الحافظة يؤدى إلى ضيق التنفس

قال الدكتور عبد الرحمن عطية، أستاذ ورئيس قسم التغذية بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، إن المنتجات الحيوانية كاللانشون والسجق والبرجر يجب تناولها بكميات قليلة، والتأكد من مصدر هذه المنتجات قبل شرائها، لأنه إذا تناول الإنسان هذه المنتجات دون أن يكون لها مصدر أو ماركة معينة فإنها تصيب الإنسان ببعض الأمراض، لأن بعض المنتجات يضاف إليها بعض المواد الحافظة مثل النترات والنيتريت بكميات كبيرة، فهذه المواد لها القدرة على الاتحاد مع بروتين اللحوم فى الجسم وتقوم بتكوين مركبات سامة مثل النيتروز آمين.

وأضاف أن النيتروز آمين مركب يؤدى على المدى الطويل إلى ضيق فى التنفس، والتعب من أقل مجهود، وتتوقف الإصابة بالأمراض على مدى قوة وضعف المناعة تجاه هذه المركبات والمواد المتواجدة فى هذه الأغذية.

وأشار عطية إلى أن البطاطس المجمدة التى يتم شراؤها من الماركت تكون آمنة، وأنها تتعرض للبخار حتى يتم السلق البسيط لها، لكن يجب التأكد من تاريخ صلاحيتها ومصدرها، مع التأكد من عدم تواجد لون بنى فى البطاطس، لأن اللون يكون نتيجة لأكسدة المركبات الفلولية، وهذه المركبات تؤثر على صحة الإنسان.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم التغذية بجامعة حلوان، أن المشروبات الغازية يوجد بها مواد حافظة وبعض المركبات الحافظة التى تفقد عنصر الكالسيوم فى الجسم والعظام.