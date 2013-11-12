نشطاء يدعون لمقاطعة تاكسى "الزقازيق" بسبب ارتفاع سعر الأجرة

دعا شباب ونشطاء بمحافظة الشرقية فى حملة عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، لمقاطعة التاكسى بالعاصمة الزقازيق، وذلك للمطالبة بتخفيض تسعيرة الركوب لـ3 جنيهات، أسوة بما حدث بمحافظة أسيوط.

وقال المهندس "حامد محسن"، إننا كنشطاء حددنا يوم 25 نوفمبر الجارى، لمقاطعة التاكسى، مستنكراً مغالاة سائق التاكسى بمدينة الزقازيق فى تقاضى المبالغ من المواطنين مقابل توصيلهم داخل المدينة حتى ولو كانت المسافة قريبة، الأمر الذى اعتبروه زيادة أعباء على المواطنين.

وطالب محسن، محافظ الشرقية ومدير إدارة المرور بضرورة التدخل لوضع حد فى هذه الزيادة غير المبررة.