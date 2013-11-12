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المعارضة السورية تتفق على تشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحمد طعمة

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المعارضة السورية تتفق على تشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحمد طعمة المعارضة السورية تتفق على تشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحمد طعمة

توصل الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحمد طعمة، فى وقت مبكر من صباح اليوم، بعد 3 أيام من المحادثات فى إسطبنول.

وأضافت "سكاى نيوز عربية"، أن الهيئة العامة للائتلاف نجحت فى تسمية 8 وزراء إلى جانب نائب رئيس الوزراء، فيما لم تحصل 3 أسماء على الأصوات الكافية، لتنصيبها فى المؤقتة.

وأشارت إلى أن الوزراء الذين تم الاتفاق عليهم فى اجتماع الهيئة العامة للائتلاف (علاوة على نائب رئيس الحكومة) هم:
>ـ إياد القدسى نائبا للرئيس (71 صوتا)
>ـ أسعد مصطفى للدفاع (64 صوتا)
>ـ إبراهيم ميرو للمالية والاقتصاد (72 صوتا)
>ـ محمد ياسين النجار للاتصالات والصناعة (66 صوتا)
>ـ عثمان بديوى للإدارة المحلية (67 صوتا)
>ـ فايز الظاهر للعدل (65 صوتا)
>ـ إلياس وردة للطاقة والثروة الحيوانية (67 صوتا)
>ـ وليد الزعبى للبنية التحتية والزراعة (63 صوتا)
>ـ تغريد الحجلى للثقافة والأسرة (62 صوتا)
>فيما فشلت الهيئة فى تسمية 3 مرشحين، هم عمار القربى للداخلية، ومحمد جميل جران للصحة، وعبد الرحمن الحاج للتربية والتعليم، حيث لم يحصل أى منهم على الحد الأدنى من الأصوات وهو 63 صوتا.

وسيتعين على رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة اقتراح أسماء جديدة للوزارات الثلاثة.

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