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توقعات بوصول عدد الهواتف الذكية فى العالم إلى 5.6 مليار هاتف عام 2019

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توقعات بوصول عدد الهواتف الذكية فى العالم إلى 5.6 مليار هاتف عام 2019 توقعات بوصول عدد الهواتف الذكية فى العالم إلى 5.6 مليار هاتف عام 2019

يتوقع أن يرتفع عدد الهواتف الذكية ثلاثة أضعاف ليصل إلى 5.6 مليار هاتف على مستوى العالم بحلول العام 2019، بما يمثل أكثر من ستين بالمائة من الهواتف الخليوية.

وفى تقرير لها صدر، أمس الاثنين، توقعت شركة إريكسون السويدية، أكبر صانع لشبكات الاتصال على مستوى العالم، أن تنمو حركة الاتصالات عبر الهواتف الذكية بعشرة أضعاف خلال السنوات الست المقبلة، حيث يقوم مقدمو الخدمة بزيادة الشبكات عالية السرعة للتعامل مع هذه الطفرة، ويتوقع أن يصل مجموع الاشتراكات المتنقلة إلى 9.3 مليار بحلول العام 2019".

وذكرت إريكسون أن حركة الاتصالات عبر الهواتف الذكية ستصل سنويا إلى عشرة مليارات جيجابايت بحلول العام 2019، حيث تمثل المقاطع المصورة نحو خمسين بالمائة من حركة جميع البيانات، وستمثل شبكات التواصل الاجتماعى وخدمات الويب نحو 10% لكل منها.

وأضاف تقرير الشركة أن الهواتف الذكية تمثل حاليا نحو خمسة وخمسين بالمائة من كل مبيعات الهواتف الخليوية لكنها تمثل فقط ما يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين بالمائة من جميع الاشتراكات المتنقلة.

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