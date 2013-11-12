طبيب نفسى يقدم نصائح تساعد الشباب فى الحصول على فرص العمل

عندما تتقدم للالتحاق بوظيفة، قد تشعر ببعض القلق هل ستقبل فى الوظيفة أم لا؟, وكيف تتمكن من الحصول على إعجاب مدير الوظيفة؟، وبالرغم من تزايد فرص العمل، إلا أن لتوفير فرصة لنفسك صعوبة، قد تعانى منها إن لم تكن تملك الإمكانيات التى تؤهلك لذلك.

يقدم الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى، روشتة تمكنك من اجتياز أى فرصة عمل تتقدم للالتحاق بها، قائلاً، عندما يتقدم أى شاب للالتحاق بفرصة عمل، لابد أن يمتلك أدواته التى تميزه عن الآخرين، من تلك الأدوات القدرة على التحدث بلباقة، والابتعاد عن الحركات الجسدية التى تكشف عدم الثقة بالنفس، ومن بين تلك الحركات هز القدمين باستمرار وطرقعة اليدين، مشيرًا إلى أن تلك الحركات تكشف وللوهلة الأولى أنك تعانى من توتر نفسى.

وأكد "بحرى" أن بعض الشباب يفشلون فى الالتحاق بوظيفة بسبب عدم قدرتهم على تقييم أنفسهم بشكل صحيح، لذا حاول أن تسعى لسؤال نفسك ماذا تريد؟ هل وظيفة تقليدية أم ابتكارية؟، فتلك الأسئلة تجعلك تبحث فى الاتجاه الصحيح.

وأضاف "بحرى"، كما يمكنك أن تدعم نفسك للوظيفة، وذلك باكتساب المهارات اللغوية كدراسة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المهارات التى تدعم وجودك بسوق العمل.

ولفت إلى أنه عندما تتقدم لوظيفة، حاول أن تكون قليل الكلمات فى التعبير عن نفسك، ولكن عبر عنها بشكل سليم يبهر من حولك بتقديم أفكار جديدة مبتكرة تخطف الأنظار إليك، وحاول أن تقدم ما لا يقدمه الآخرون، وبتلك النصائح تستطيع أن توفر لنفسك وظيفة بسوق العمل.