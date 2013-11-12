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شقيق زكريا عزمى: أخى يتمتع بصحة جيدة وسأترشح عن دائرة منيا القمح

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شقيق زكريا عزمى: أخى يتمتع بصحة جيدة وسأترشح عن دائرة منيا القمح شقيق زكريا عزمى: أخى يتمتع بصحة جيدة وسأترشح عن دائرة منيا القمح

أكد اللواء يحيى عزمى عضو مجلس الشعب الأسبق بالشرقية و شقيق الدكتور "زكريا عزمى" رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أن "عزمى" يتمتع بصحة جيدة نافيا شائعة تعرضه لفقد البصر خلال عملية جراحية.

موضحا فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" أن شائعة فقدان البصر انتشرت، ذلك لقيامة بإجراء عملية إزالة "مياه بيضاء" خلال فترة حبسه فى العين اليمنى وعقب خروجه أجرى العملية الثانية فى اليسرى، فظن البعض أنه تعرض لفقد البصر، ويعالج من أثر ذلك .

وأضاف "عزمى" أن شقيقة قرر الابتعاد عن الساحة السياسية و التفرغ لأسرتة و عائلته.

وحول انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أعلن عزمى فى تصريحاته أنه سوف يخوض الانتخابات عن دائرة منيا القمح .

قائلا إن الفترة المقبلة فى حاجة إلى نائب لدية معرفة و دراية بالقانون و التشريع، وأننى أرى فى نفسى ذلك من خلال الخبرة التى اكتسبتها من عملى فى هيئة الرقابة الإدارية التى قاربت 20 عاما، لافتا أن الاختيار الأخير سيكون للناخب، وهو صاحب الحق فى اختيارى أو اختيار من يرى أنه أفضل منى.

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مصر 365