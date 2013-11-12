وكيل وزارة التموين بقنا: لا أزمة فى المقررات التموينية

أكد وكيل وزارة التموين بقنا على محمود جابر، أنه لا وجود لأزمة فى المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى، مشيراً إلى وصول نحو 50% من تلك المقررات.

وكشف وكيل وزارة التموين بقنا عن وصول 800 طن من السكر و200 طن من الزيت التموينى، مؤكداً انتظام عملية وصول المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى ودون أى مشاكل فى عملية النقل.

وفيما يخص أسطوانة البوتاجاز، أشار إلى أنه تم طرح 51 ألف أسطوانة بوتاجاز بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة مع انتظام عمل مصنعة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة "قفط" بكامل طاقته الإنتاجية، مؤكداً أن المحافظة لا تعانى من أى أزمة فى أسطوانات البوتاجاز بعكس عدد من محافظات الجمهورية.