أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل وزارة التموين بقنا: لا أزمة فى المقررات التموينية

Google+ Print
وكيل وزارة التموين بقنا: لا أزمة فى المقررات التموينية وكيل وزارة التموين بقنا: لا أزمة فى المقررات التموينية

أكد وكيل وزارة بقنا على محمود جابر، أنه لا وجود لأزمة فى المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى، مشيراً إلى وصول نحو 50% من تلك المقررات.

وكشف وكيل وزارة التموين بقنا عن وصول 800 طن من السكر و200 طن من الزيت التموينى، مؤكداً انتظام عملية وصول المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى ودون أى مشاكل فى عملية النقل.

وفيما يخص أسطوانة البوتاجاز، أشار إلى أنه تم طرح 51 ألف أسطوانة بوتاجاز بمختلف المستودعات على مستوى المحافظة مع انتظام عمل مصنعة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة "قفط" بكامل طاقته الإنتاجية، مؤكداً أن المحافظة لا تعانى من أى أزمة فى أسطوانات البوتاجاز بعكس عدد من محافظات الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..