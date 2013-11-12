"عمال مصر الحر" يُطالب الببلاوى بالتدخل لحل أزمة عمال "كريستال عصفور"

أصدر اتحاد عمال مصر الحر بياناً يتضامن فيه مع مطالب عمال شركة كريستال عصفور، لوقف حملة تصفية العمال بمصانع كريستال، وعودة العمال المجبرين على ترك العمل بعد ضغط الإدارة عليهم، كذلك صرف كل المستحقات المتأخرة.

أشار وليد جودة الأمين العام للاتحاد، إلى أنه تم مناشدة رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة أكثر من مرة بسرعة التدخل لعدم تفاقم المشاكل داخل هذه الشركة، والتى قد تصل لمرحلة يصعب معها الحل، ولكن لم تكن هناك استجابة واستمر فصل العمال والتخلص منهم بكل الطرق غير المشروعة دون مراعاة للجانب الاجتماعى لهؤلاء العاملين.