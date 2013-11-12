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ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين بنسبة 20% الشهر الماضى

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ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين بنسبة 20% الشهر الماضى ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين بنسبة 20% الشهر الماضى

قال اتحاد منتجى السيارات الصينى، أمس الاثنين، إن مبيعات السيارات فى أكبر سوق للسيارات فى العالم واصلت نموها القوى فى أكتوبر لترتفع بنسبة 20.3% على أساس سنوى.

وأوضح الاتحاد أن شركات السيارات فى الصين أنتجت نحو1.93 مليون سيارة وباعت نحو 1.92 مليون سيارة الشهر الماضى.

وبلغ الإجمالى التراكمى للمبيعات فى الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى 17 مليونا و815 ألفا و700 سيارة بارتفاع نسبته 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وكان النمو السنوى لمبيعات السيارات قد تباطأ العام الماضى إلى 4.3%.

وأشار الاتحاد إلى أن حصة الشركات الصينية فى السوق تراجعت هذا العام بعدما هيمنت المشروعات المشتركة لشركات السيارات العالمية على السوق فى الصين.

وقالت شركة فولكسفاجن الألمانية إن مبيعاتها فى الصين ارتفعت بنسبة 18% فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 2.36 مليون سيارة أى ما نسبته 14.91% من حجم مبيعات السيارات المباعة فى الصين.

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