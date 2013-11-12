العيون الغامقة أكثر عرضة للإصابة بزرق العين

ارتفاع فى ضغط العين بسبب تراكم السائل المائى داخل العين، ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط العين، وبالتالى تلف فى أنسجة العصب البصرى.

ذكر موقع "Deutshe Welle" أن الجزء الأمامى للعين مملوء بسائل شفاف يطلق عليه اسم الخلط المائى، وهو مادة تزود العين بالمواد الغذائية والأوكسجين.

وأشار إلى أن حدوث أى خلل فى تزويد العين بالأوكسجين أو الغذاء ينتج عنه زيادة فى ضغط العين، وهذا الأمر قد يؤثر على العصب البصرى، ويتلفه دون أن يشعر الشخص بذلك، ما يجعل العين تفقد قدرتها على الإبصار.

وأوضح الموقع أن هناك اختلافا كبيرا بين مرض زرق العين ومرض المياه البيضاء الذى يصيب العين عند الشيخوخة، وينصح جميع الأمهات بالذهاب إلى الطبيب إذا ما لاحظن أن عيون أطفالهن كبيرة، بشكل غير اعتيادى، ما يعنى احتمال إصابتهم بارتفاع الضغط فى عيونهم، فمرض الزرق يمكن أن يصيب الأطفال منذ ولادتهم.

وهناك أسباب أخرى للإصابة بمرض الزرق فالبعض منها وراثى، وآخر يرجع إلى التقدم فى العمر أو إلى إصابة العين ببعض الالتهابات، حيث إن العيون الغامقة هى أكثر عرضة للإصابة بزرق العين، هذا إلى جانب أن التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكرى، كلها أمراض تؤدى إلى ارتفاع ضغط العين.

وأَوضح أن العلاج فى الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، يتم باستخدام الأدوية مثل قطرات العين، ولكن البعض لم يستطع تحمل القطرة ما دفعهم إلى الخضوع إلى عملية جراحية.