الملحقيات الثقافية تتكفل بالقبولات واستقبال مبتعثيها لدى وصولهم

أكد عدد من الملحقين الثقافيين الذين شاركوا بملتقى المبتعثين بجدة، والذي اختتمت فعالياته يوم أمس، جاهزية الملحقيات الثقافية إلى تقديم مجموعة من الخدمات المساندة لمرشحي الابتعاث، من بينها الحصول على القبولات الدراسية، والاستقبال في المطار، وغيرها من الخدمات اللوجستية.

وألقى الدكتور فهد الجمعة، والدكتور فهد النعيم من الملحقية الثقافية بكندا محاضرة سلطا فيها الضوء على الأنظمة التعليمية، وتشمل أنظمة الملحقية، إجراءات فتح ملف، والنوادي الطلابية، إضافة إلى إجراءات الحصول على قبول لغة ، المعاهد المتكدسة، والاختبارات المعيارية. كما تناولا الجامعات المتميزة في تخصصات البرامج، والقبول في تلك الجامعات، والاختبارات المعيارية المطلوبة لها، علاوة على كيفية الحصول على القبولات الطبية في مرحلة البكالوريوس، والزمالة، ونبذة عن السكن، والحياة المعيشية، وإجراءات الوصول الى كندا.

وألمح الدكتور الجمعة، والدكتور النعيم إلى أن الحصول على قبول أكاديمي في جامعة كندية هي مسؤولية المبتعث، ولكن يقوم قسم القبول في الملحقية الثقافية في كندا بمساعدته وتوجيهه لكي يعد ملفاً كاملاً وكي يتواصل مع المشرفين الباحثين بالطريقة الصحيحة.

وأشارا إلى أنه يجب معرفة الأنظمة القانونية في كندا وخصوصاً المتعلقة بموضوع تأشيرات الدخول والإقامة وتصريح الدراسة، كما يفضل اختيار معهد اللغة الذي يتواجد في نفس المنطقة التي سوف يكمل فيها المبتعث دراسته الأكاديمية، ويحبذ البدء في دراسة اللغة في معهد الجامعة التي يرغب المبتعث بدء الدراسة الأكاديمية فيها حسب توفر التخصص. ودعا الجمعة والنعيم إلى معرفة وتحديد الجامعة التي يوجد بها التخصص المبتعث من أجله الطالب، قبل اختيار معهد اللغة، وطالب من يرغب بعدم التردد في التواصل مع الملحقية من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمنسقين لخدمة طلبة المرحلة التاسعة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي : AdmissionsESL3@saudibureau.org.

من جهته، أوضح الملحق الثقافي بكوريا الجنوبية الدكتور هشام خداوردي أن الملحقية ستتكفل باستقبال الطلاب في المطار وتنسيق وصولهم لمدينة سيئول، إضافة إلى توفير السكن في فندق بشكل مؤقت لحين الحصول على السكن الدائم، وعقد دورة تأهيلية في الملحقية الثقافية لمدة يومين. ولفت خداوردي إلى أن دراسة البكالوريوس بكوريا تستغرق أربع سنوات, فيما تقدم 90% من برامج البكالوريوس باللغة الكورية, ويشترط حصول الطالب على درجة 3 في اختبار اللغة الكورية TOPIC من اجل بدء الدراسة.

الملحق الثقافي السعودي في اليابان الدكتور عصام أمان الله بخاري أشار إلى أن مدة دراسة اللغة اليابانية (نصف سنة إلى سنتين) ، وأن فترة الدراسة لمرحلة البكالوريوس أربع سنوات، فيما تبلغ مدة الدراسة لمرحلة الماجستير سنتين، ومدة الدراسة لمرحلة الدكتوراة ثلاث سنوات.

وحول ترتيبات الملحقية لاستقبال الدفعة الجديدة من طلاب الابتعاث أشار بخاري إلى أنه جاري التنسيق مع معاهد لغة لاستقبال الطلاب في الدفعة القادمة، وستوفر الملحقية القبولات، كما ستقوم بإرسال القبولات وشهادات الضمان المالي للسفارة اليابانية في الرياض والقنصلية اليابانية في جدة، على أن يقوم الطلاب بالتقديم على التأشيرة (نهاية يناير – مطلع فبراير) ، وبعد إصدار التأشيرة يتم التواصل مع الوزارة لإصدار أمر الإركاب للتذاكر في رحلة موحدة (في مطلع أبريل)، وسيتم استقبال الطلاب في المطار .

من جانبه أكد الملحق الثقافي في نيويلندا الدكتور سطام العتيبي أن الملحقية ستقوم بتوفير القبول للطلبة الجدد في أرقى الجامعات المتميزة من الناحية الأكاديمية، واستقبال الطلبة الجدد وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بشأن دراستهم ، وإعداد ملف أكاديمي تتوافر فيه كافة المعلومات المالية والأكاديمية وتزويد الوزارة أولاً بأول عن سيرة الطالب الدراسي . وأشار العتيبي إلى أن الملحقية ستتواصل مع الجامعات وتزودهم بوثائق المرشحين وتخصصاتهم، وتكون القبولات لمدة ثلاث سنوات: سنة للغة تبدأ في يناير 2014م وسنتان كحد اقصى للماجستير تبدأ في فبراير 2015م.

كما شارك كل من الدكتور عبد المحسن السويلم من الملحقية الثقافية بفرنسا بعرض عن الأنظمة الأكاديمية والتعليمية في كل من فرنسا، وأسبانيا، والدكتور أيمن مؤمنة الملحق الثقافية بسنغافورا عن أنظمة التعليم في سنغافورا، مشيراً إلى أن الملحقية ستوفر القبولات لكافة الطلاب المبتعثين إليها، والدكتور خالد العيسى من الملحقية الثقافية بإيرلندا، والدكتور طلال اليوسف من الملحقية الثقافية بألمانيا.