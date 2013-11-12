البلوي يتعهد بتسديد ديون اتحاد جدة بشرط استقالة الإدارة الحالية

تعهد رجل الأعمال إبراهيم البلوي بتسديد جميع ديون اتحاد جدة بشرط استقالة الإدارة الحالية للنادي.

وعقد اجتماع بين أعضاء شرف نادي اتحاد جدة مع إدارة النادي في منزل أحد الأعضاء مساء الأثنين وتخلف عن الحضور رئيس النادي محمد فايز ومثل إدارة النادي في هذا الاجتماع نائبه عادل جمجوم.

وتعهد إبراهيم البلوي عضو شرف النادي والمرشح لرئاسة النادي في الفترة المقبلة بتسديد الديون بشرط تقدم الإدارة الحالية باستقالتها وبعد الاطلاع علي التقرير المالي للنادي.

كما تفاجأ أعضاء الشرف بعدم انتهاء إدارة النادي من إعداد القوائم المالية حتى الآن رغم انعقاد الجمعية العمومية العادية المنتظر إقامتها الخميس المقبل والتي ستحدد بشكل كبير استمرار هذا المجلس من عدمه.