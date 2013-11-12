حكم ايفوارى يدير لقاء العودة بين مصر وغانا

القاهرة (/أ ش أ/) وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الحكم الايفوارى نوماندياز دو لإدارة مباراة العودة بين مصر وغانا فى الدور الفاصل للتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، البرازيل 2014.

ويساعد دو فى إدارة اللقاء الذى يقام يوم 19 من الشهر الحالى فى القاهرة مواطنه سوجويفولو يو والبوروندى جان كلود بيروموشاهو كمساعدين، بينما اختير الايفوارى بينفينو سينكو كحكم رابع.

يذكر ان اللقاء الاول بين الفراعنة والنجوم السوداء انتهى بفوز المنتخب الغانى بنتيجة عريضة 6/1 على استاد كوماسى بغانا فى الشهر الماضى.