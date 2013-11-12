أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الفيفا يطلب من غانا إرسال وفد إلى مصر لتفقد الأوضاع الأمنية

Google+ Print
الفيفا يطلب من غانا إرسال وفد إلى مصر لتفقد الأوضاع الأمنية الفيفا يطلب من غانا إرسال وفد إلى مصر لتفقد الأوضاع الأمنية

أبوجا (/أ ش أ/) طلب الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اتحاد غانا لكرة القدم إرسال وفد إلى القاهرة يوم الخميس المقبل لتفقد الأوضاع الأمنية قبل لقاء منتخب في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل في القاهرة في 19 نوفمبر.

وذكر موقع "فوتي غانا" الرياضي أن مطالبة الفيفا جاءت خلال اجتماع بين الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم جيرومي فالكي ووفد غاني يضم وزير الرياضة ايلفيس افري انكارا ورئيس اتحاد غانا لكرة القدم كويسي نيانتاكيي بمدينة "لومي" بتوجو، لبحث الضمانات الأمنية التي قدمها الفيفا مؤخرا الي بعثة منتخب غانا اثناء وجودها في القاهرة.

وأكد التقرير أن الوفد ضم أيضا انتوني بافو، منسق الفيفا والإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والمتحدث باسم اتحاد غانا لكرة القدم ابراهيم ساني دارا، مشيرا الي ان الإجتماع تم بعد اجتماع آخر بمدينة زيوريخ السويسرية بين مسئولين من الفيفا وأسطورة كرة القدم الغاني السابق عبيدي بيليه، في اطار الجهود لإقناع الفيفا بنقل المباراة من القاهرة.

كان الفيفا قد أرسل أمس الي السلطات الغانية الخطط الأمنية الهادفة إلي حماية بعثة منتخبها أثناء وجودها في القاهرة، حيث قال الأمين العام للفيفا في خطاب ارسله الي اتحاد غانا لكرة القدم ووزير الرياضة ان المباراة ستجري في موعدها في القاهرة في 19 نوفمبر الجاري، مشيرا الي أن الجانب المصري وضع خطة امنية محكمة لتأمين البعثة الغانية في القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط