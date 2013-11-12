الفيفا يطلب من غانا إرسال وفد إلى مصر لتفقد الأوضاع الأمنية

أبوجا (/أ ش أ/) طلب الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من اتحاد غانا لكرة القدم إرسال وفد إلى القاهرة يوم الخميس المقبل لتفقد الأوضاع الأمنية قبل لقاء منتخب مصر في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل في القاهرة في 19 نوفمبر.

وذكر موقع "فوتي غانا" الرياضي أن مطالبة الفيفا جاءت خلال اجتماع بين الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم جيرومي فالكي ووفد غاني يضم وزير الرياضة ايلفيس افري انكارا ورئيس اتحاد غانا لكرة القدم كويسي نيانتاكيي بمدينة "لومي" بتوجو، لبحث الضمانات الأمنية التي قدمها الفيفا مؤخرا الي بعثة منتخب غانا اثناء وجودها في القاهرة.

وأكد التقرير أن الوفد ضم أيضا انتوني بافو، منسق الفيفا والإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والمتحدث باسم اتحاد غانا لكرة القدم ابراهيم ساني دارا، مشيرا الي ان الإجتماع تم بعد اجتماع آخر بمدينة زيوريخ السويسرية بين مسئولين من الفيفا وأسطورة كرة القدم الغاني السابق عبيدي بيليه، في اطار الجهود لإقناع الفيفا بنقل المباراة من القاهرة.

كان الفيفا قد أرسل أمس الي السلطات الغانية الخطط الأمنية الهادفة إلي حماية بعثة منتخبها أثناء وجودها في القاهرة، حيث قال الأمين العام للفيفا في خطاب ارسله الي اتحاد غانا لكرة القدم ووزير الرياضة ان المباراة ستجري في موعدها في القاهرة في 19 نوفمبر الجاري، مشيرا الي أن الجانب المصري وضع خطة امنية محكمة لتأمين البعثة الغانية في القاهرة.