وسم «محمد _ بن _ زايد _ عزنا _ وفخرنا» يتصدر قائمة «الترند» في «تويتر»

تصدر الوسم الخاص بالفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "محمد _ بن _ زايد _ عزنا _ وفخرنا" الترند الاماراتي أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث عبر المواطنون عن حبهم وتقديرهم سموه في تفاعلهم الكبير مع الوسم الخاص بسموه،

ونشر متابعو الوسم "محمد _ بن _ زايد _ عزنا _ وفخرنا" صوراً لسموه في نشاطاته المختلفة، وتواصلت التدوينات من قبل متابعي وسم سموه، حيث دون عبد الله النعيمي: "سبحان من وهبك قلباً يتسع للعالم بأكمله وسبحان من غرس حبك في قلوب الجميع"

وكتب كمال الاحمدي أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو العز وهو الفخر والشموخ والتواضع وهو الهيبة والكاريزما،

وعبر محمد الشامسي عن حبه لسموه حيث دون: "تعجز الكلمات عن التعبير عن حبك ومكانتك في قلوبنا نسأل الله أن يحفظك في كل حين".

وكتب سعيد الحمادي: "هذا بوخالد ستر وجه المسايير ونعم لين الأغلفة في كتابه، فارقه ربي عن جميع المشاهير حتى بجلوسه وضحكته وفرق نابه"، ودون محب الامارات: "نعم هو فخر لنا، والله لا نقول ذلك تملقاً أو تقرباً أو تكلفاً أو تزلفاً اللهم ارفع درجته في الدنيا والآخرة"،

وأضافت عاشقة المجد: "محمد شبل زايد وفي زايد الزود بو خالد حماه الرب من كل حساد"، وفي تغريدة أخرى لفارس الأحلام كتب: "طلتك طلـت شيوخ، وهيبتـك هيبـة ملك وفي عيونك مجد وشموخ وقلوبنا كلها لك".