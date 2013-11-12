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إنتر يطالب زانيتي باللعب حتى الـ41

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إنتر يطالب زانيتي باللعب حتى الـ41 إنتر يطالب زانيتي باللعب حتى الـ41

يرغب إنتر ميلان في الاحتفاظ بقائده خافيير زانيتي حتى عام 2015 ويدخل مع أيقونته الأرجنتينية في مفاوضات خلال الأيام المقبلة بحسب تقرير مجلة كالتشيو إيطاليا.

زانيتي بدأ اللعب بقميص إنتر ميلان في عام 1995، ومنذ ذلك الحين لم يرتد أي ألوان أخرى بخلاف ما يمثل النيراتزوري وقد لعب بجوار عمالقة مثل رونالدو وصامويل إيتو وروبرتو باجيو وغيرهم.

وكان زانيتي صاحب الـ40 عاما عضوا في الفريق الذي توج بثلاثية تاريخية للنيراتزوري عام 2010 بجمع الاسكوديتو مع كأس إيطاليا دوري الأبطال.

التقرير أكد رغبة زانيتي في تجديد عقده بالمثل، ثم يعتزل بعدما يبلغ الـ41 من العمر ويبدأ رحلة أخرى مع إنتر كمدير إداري.

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