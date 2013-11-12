ليفربول ينافس مانشستر يونايتد على ضم ديمبيلي

ليفربول (/أ ش أ/) ذكرت صحيفة، ديلى ميرور البريطانية اليوم الاثنين أن ليفربول دخل فى منافسة مع مانشستر يونايتد من أجل موسى ديمبلي نجم فولام.

وأضافت الصحيفة أن فريقا من كشافى نادى ليفربول ذهب لمتابعة اللاعب الفرنسى الواعد فى مباراة لفريق فولهام تحت 21 عاما الاسبوع الماضى والتى سجل فيها اللاعب هدفين.

وكان ديمبلى انضم لـ"لكوتيجرز" فى الصيف الماضى قادما من نادى باريس سان جيرمان واصبح عنصرا اساسيا فى فريق فولام للشباب وللفريق الاحتياطى الاول واثار اهتمام العديد من اندية القمة فى انجلترا على رأسها مانشستر يونايتد.

ولا يعتقد المدير الفنى لليفربول بريندن رودجرز أنه يملك مهاجما شابا مماثل فى الفريق ويسعى لضمه فى موسم الانتقالات الشتوية.

وكان مارتن يول المدير الفنى لفولام قد رفض عدة عروض للحصول على اللاعب صاحب الـ17 عاما على سبيل الإعارة.