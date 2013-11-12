الشعور بحرقان وحموضة بالمعدة بداية لحدوث الذبحة الصدرية

يشعر البعض منا بآلام فى البطن ويلجأون لأدوية القولون والجهاز الهضمى دون استشارة الطبيب، اعتقادًا منهم أن الآلام تكون بسيطة والمسئول عنها القولون فيلجأون للدواء أو المسكن دون العلم ما الذى يصيبهم.

وقال الدكتور أشرف رياض وصفى رياض، استشارى القلب والأمراض الباطنة بجامعة القاهرة: "أدوية القولون والجهاز الهضمى تأتى فى مقدمة الأخطاء الشائعة، لافتًا إلى أن هناك بعض الأعراض التى تحدث فى الجاهز الهضمى يكون المسئول عنها القلب وليس الجهاز الهضمى".

وأضاف الطبيب أن هناك بعض الأشخاص يشعرون ببعض الآلام والأعراض، ويتم تفسير هذه الأعراض أنها نتيجة لمرض بالجهاز الهضمى، لكن هذه الأعراض يكون المسئول عنها شىء آخر ليس له علاقة بأمراض البطن، مثل الشعور فجأة بحرقان وحموضة فى المعدة، وأعراض أخرى تشبه التهابات المعدة، ويكون السبب الأساسى لهذه الأعراض القلب، وتكون نتيجة لضيق فى الشريان التاجى وبداية لحدوث ذبحة صدرية.

وحذر الطبيب من أخذ الأدوية دون معرفة الطبيب فذلك يدخل المريض فى مضاعفات، وتفوت على المريض فرصة العلاج، وحال حدوث بعض الأعراض السابقة التى تم ذكرها وتم أخذ أدوية المعدة قد يحدث معه جلطات فى القلب وارتشاح بعضلة القلب وأحيانًا يؤدى إلى الوفاة.