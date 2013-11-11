"الإبراشى"لــ"عاشور":يشرفك الظهور معى..وعليك أن تفهم معنى الالتزام

شن الإعلامى وائل الإبرشى هجومًا حادًا، على المحامى سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد ما حدث من "عاشور" والذى أخل باتفاقه مع قناة "دريم"، بحسب رواية "الإبراشى"، عندما وافق نقيب المحامين على إجراء حوار مسجل لمناقشة الوضع داخل اللجنة على أن يتم عرضه مساءً خلال برنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه "الإبراشى"، وبعد ذهاب طاقم الإعداد وعلى رأسهم مقدم البرنامج فوجئ بــ"عاشور" يقول له إنه سوف يظهر اليوم فى حوار مباشر على قناة الحياة، الأمر الذى دفع الإبراشى إلى أن يقول له إن هذا شىء مهين لك ولنا، ورفض مصافحته وغادر دون إجراء الحوار.

وتابع "الإبراشى" خلال افتتاحية برنامجه قائلاً: "إنه لم يشاهد مثل هذه الأسلوب منذ التحاقه بالعمل الصحفى والإعلامى"، لافتًا إلى أن "عاشور" حاول أكثر من مرة تأجيل حواره المباشر عبر فضائية الحياة ولكنه لم يوفق.

وأضاف "الإبراشى" أنه كان على نقيب الصحفيين أن يفهم معنى الالتزام بالمواعيد ومعنى مسئولية الالتزام بموعده مع المشاهدين، خاصة أنه يعلم أننا نوهنا إلى حواره فى حلقة الأمس، مشددًا على أنه يتفق مع "عاشور" فى العديد من وجهات النظر، ولكنه يختلف معه فى السلوك الذى انتهجه معنا، وتابع قائلاً: "يشرف سامح عاشور أن يكون معنا".