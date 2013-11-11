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حصار شركة بريطانية بالعراق احتجاجا على تمزيق أحد أفرادها راية الإمام الحسين

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حصار شركة بريطانية بالعراق احتجاجا على تمزيق أحد أفرادها راية الإمام الحسين حصار شركة بريطانية بالعراق احتجاجا على تمزيق أحد أفرادها راية الإمام الحسين

حاصر مئات المتظاهرين الغاضبين اليوم الاثنين مقر شركة ” شلامبرجير” البريطانية وطالبوا بغلقها احتجاجا على تمزيق أحد أفراد الشركة “بريطاني الجنسية ” راية الإمام الحسين .

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس اليوم الاثنين إن مئات المتظاهرين الغاضبين يحاصرون مقر شركة ” شلامبرجر ” البريطانية المتخصصة بالنفط في حقل الرميلة الشمالية بعد قيام أحد أفراد الشركة الأمنية المتخصصة بحماية الشركة النفطية بتمزيق راية الإمام الحسين وصورة الإمام على بالسكين مما أثار غصب الموظفين وانهالوا عليه بالضرب ونقل الحارس البريطاني الجنسية الى مستشفى الفيحاء لتلقي العلاج وهو الآن محتجز في مقر قيادة العمليات .

وأضاف أن مئات المواطنين يتظاهرون حاليا أمام الشركة البريطانية ويطالبون بغلقها وبمحاسبة الموظف حسب القانون لأن القانون العراقي يحرم هذه التصرفات ، مشيرا الى أن القوات الأمنية المتخصصة قامت بحماية الشركة بإطلاق العيارات النارية لتفريق المتظاهرين.

ولفت رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة الى أن موظفا في شركة ” بيكر هيوز ” الأمريكية ” مصري الجنسية ” كان قد قام قبل أيام بتمزيق راية الإمام الحسين وأصدرت العمليات أمرا بتسفيره وإحالة أوراقه لمحكمة الزبير ، مشيرا الى أنه سيعرض غدا على القضاء والقصاص العادل .
> أ ش أ

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