الزمالك يطلق اسم عمرو حسين على إحدى بوابات النادي

أطلق مجلس إدارة الزمالك اسم عمرو حسين الشاب الذي توفي وهو يتظاهر أمام النادي الأبيض على البوابة رقم 7 تخليدا لذكراه.

عمرو حسين كان ضمن المتظاهرين الذين طالبوا برحيل مجلس إدارة الزمالك الذي ترأسه ممدوح عباس.

توفي عمرو حسين، ورحل مجلس ممدوح عباس وجاء من بعده كمال درويش ومجلس إدارة مؤقت حتى موعد الانتخابات في النادي الأبيض.

وكانت مجموعة اولتراس وايت نايتس الداعمة للزمالك قد طالبت بتغيير اسم البوابة التي توفي أمامها عمرو حسين ووضع اسمه عليها تخليدا له.

وبالفعل استجاب مجلس إدارة الزمالك، وأطلق اسمه على البوابة التي تخصص للنشاط الرياضي في القلعة البيضاء.