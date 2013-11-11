FilGoal.com يسرد كواليس أزمة عبد الظاهر ورابعة.. ' الأهلي أنذر اللاعب من قبل '

يقدم FilGoal.com كواليس وأصل أزمة أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي مع النادي الأحمر بعد أزمة رفعه شعار "رابعة" في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المشكلة بدأت حين سجل اللاعب في مرمى أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ثم رفع يديه ملوحا بعلامة رابعة، ومصرحا بعد ذلك "فعلت ذلك دون نية إثارة بلبلة سياسية، كان هدفي فقط تخليد الشهداء من المواطنين وضباط الشرطة".

اللاعب تم إيقافه حتى يتعرض للتحقيق، ثم يبت مجلس إدارة النادي الأحمر في أمر عقوبته خلال اجتماعه الطارئ يوم الثلاثاء المقبل.

الأهلي تحرك للتحقيق مع اللاعب، اتحاد الكرة فعل الأمر نفسه بناء على توصية من طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة الذي عاقب من قبل نجما في رياضة الكونج فو هو محمد يوسف بالإيقاف.

تحذير سابق

وعلم FilGoal.com أن أعضاء في الجهاز الفني للأهلي اجتمعوا مع اللاعب منذ فترة لتحذيره من إبداء أي فعل قد يربط بين اسم النادي وحدث سياسي.

اللاعب معروف بتعاطفه مع جماعة الاخوان المسلمين، وكان متواجدا في اعتصام رابعة العدوية لفترات طويلة وبشكل معلن.

الأهلي لم يمانع ذلك، بل وصرح له أحد المسؤولين في القلعة الحمراء "مادام الأمر يخصك كشخص فلا توجد أزمة، افعل ما يحلو لك".

وضرب الأهلي المثل بالانتخابات الرئاسية السابقة حيث كان كل لاعب يعلن عن مرشحه بلا حساسيات لأن "الأمر مرتبط بشخص لا بالكيان".

محمد أبو تريكة بالإضافة إلى عدد من لاعبي الأهلي قد تصدروا مجموعة المشاهير التي دعمت محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، في حين أعلن وقتها محمد بركات أن صوته سيذهب لمنافسه أحمد شفيق.

لكن التحذير وصل لأحمد عبد الظاهر كاملا "افعل ما يحلو لك بعيدا عن النادي، لكن في الملعب أنت تمثل الكيان، والأهلي لا يجب أن يدخل في أي جدل سياسي من أي نوع".

وأكد مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com أن التحذير تم توجيهه للاعب بعد مباراة الفريق الأحمر والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

العقوبات

وأكد المصدر "هذا هو السبب الذي قد يدفع النادي لمعاقبة عبد الظاهر، أنه ربط اسم الأهلي بجدل سياسي، لا لأي شيء آخر بدليل أن هناك العديد من الأعضاء في النادي مرتبطين بالنظام المنتخب السابق".

لذلك تتجه النية لدى أغلب أعضاء مجلس الإدارة بفرض عقوبات مغلظة على اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن جميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لعقوبة الأهلي على عبد الظاهر، بداية بالغرامات المالية ونهاية بإيقافه".

حتى أن أحد المصادر المقربة من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، قال لـFilGoal.com طالبا فقط عدم ذكر اسمه: "من الخيارات المتاحة هو عرض اللاعب للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".