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تذمر بشركة أنابيب البترول بالسويس بسبب قرارات ترقية إلى منصب مدير

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تذمر بشركة أنابيب البترول بالسويس بسبب قرارات ترقية إلى منصب مدير تذمر بشركة أنابيب البترول بالسويس بسبب قرارات ترقية إلى منصب مدير

شهد مقر شركة أنابيب البترول بالسويس تذمر عدد كبير من مديرى الإدارات بعد القرارات التى أصدرها رئيس مجلس إدارة الشركة باعتماد الترقيات إلى منصب مدير عام مساعد على أساس من هم مواليد عام 1959 وليس على أساس الكفاءة والخبرة وهو ما وصفه مديرو الشركة بالتصرف والقرار الغريب غير المفهوم.

وأوضح عدد من مديرى الإدارات لـ"اليوم السابع" أن هناك قرابة 15 مسئول ومدير قرروا تنظيم اعتصام مفتوح عن العمل وإضراب جزئى ابتداءً من صباح الغد، قد يصل إلى إضراب عن الطعام فى حالة عدم التراجع عن هذا القرار غير المفهوم والذى يخدم أشخاصا وعددا معينا من العاملين بالشركة.

وأوضح مديرو الإدارات أن من بينهم من عمل أكثر من 30 عاما بالشركة ويستحق الترقية، ولكن قرارات رئيس الشركة تضرب عرض الحائط بذلك.

من جانبها حاولت "اليوم السابع" الاتصال برئيس الشركة للرد على هذا الأمر ولكن لم يرد أحد ولم يعلق مسئولو الشركة على الأمر.

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