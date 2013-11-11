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قائد أوروجواي: يجب مراقبة مهاجم الأردن كأنه ميسي أو رونالدو

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قائد أوروجواي: يجب مراقبة مهاجم الأردن كأنه ميسي أو رونالدو قائد أوروجواي: يجب مراقبة مهاجم الأردن كأنه ميسي أو رونالدو

مونتفيديو، (إفي): قال دييجو لوجانو قائد منتخب أوروجواي الذي يحل ضيفا الأربعاء على الأردن بذهاب ملحق كأس العالم 2014 بالبرازيل إنه يجب مراقبة لاعب "النشامى" حسن عبد الفتاح كما لو كان الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، مشيرا إلى أنه بمثابة "مخ الفريق".

وقال لوجانو في تصريحات صحفية من عمان لوسائل اعلام أوروجوائية "إنه يلعب بصورة جيدة وقادر على احداث الفارق واحراز الأهداف، يجب مراقبته كما لو كان ميسي أو كريستيانو رونالدو".

وعسكر منتخب الـ"سيلستي" خلال الأيام الماضية بإسطنبول ثم وصلوا اليوم إلى الأردن لاستكمال استعداداتهم للمباراة.

وأضاف اللاعب "نحن لا ينقصنا أي شيء، سنخوض المباراة بكل مسؤولية لأن هدفنا هو الوصول للمونديال".

وأردف لوجانو "نعرف إن الأردن لديه مهاجمين يتمتعون بالسرعة والعناد، إنه فريق قوي

بدنيا ويحصل على دعم كبير من جماهيره".

واعتبر قائد الفريق إن أحد مفاتيح المباراة سيكون "الحفاظ على الاتزان والتركيز"، مشيرا إلى أن أوروجواي "تحترم المنافس ولكنها ستخرج من أجل الفوز".

يذكر إن أوروجواي التي فازت بمونديالي 1930 و1950 احتلت المركز الرابع في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 وتحتل المركز الخامس حاليا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما تحتل الأردن المرتبة رقم 70.

يشار إلى أن مباراة العودة في الملحق ستقام في 20 من الشهر الجاري بالعاصمة الأوروجوائية مونتفيديو.

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فيديو اليوم السابع