مهرجان دبي السينمائي الدولي" العاشر يعرض طيفاً واسعاً من الأفلام الآسيوية والأفريقية

أعلن "مهرجان دبي السينمائي الدولي" اليوم عن قائمة الأفلام الآسيوية والأفريقية التي ستُعرض ضمن برنامج "آسيا أفريقيا"، المُقام خارج إطار المسابقة الرئيسة. يسلط البرنامج في الدورة العاشرة على روائع السينما الآسيوية والأفريقية من خلال باقة من أهم وأنجح الأفلام الروائية وأفلام الحركة والخيال، بما ستشرعه من نوافذ لعشاق السينما لاكتشاف أصوات سينمائية جديدة، والتعرف إلى مجموعة من أهم صانعي الأفلام المعاصرين، وسيعكس البرنامج التنوع الثقافي والسينمائي في قارتين مختلفتين، من خلال أعمال تأخذ المشاهد في رحلات فنية يختبر فيها صعوبات الحياة، وخيبات الأمل، ومشاعر الرومانسية والحب، وشرف الكفاح من أجل الحرية.

في هذا السياق، قال ناشين مودلي، مدير برنامج سينما "آسيا أفريقيا": "لقد قمنا باختيار مجموعة أفلام آسيوية وأفريقية مميزة ومتنوعة، تأسر قلوب ومشاعر المشاهدين وتلهم مخيلاتهم بما تحمله من قصص وموضوعات جريئة ومؤثرة قد تكون صادمة تارةً، ومشوقة بعروض الحركة والإثارة تارةً أخرى. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة لجمهور مهرجان دبي السينمائي الدولي وعشاق الشاشة الفضية لمشاهدة روائع السينما العالمية والاستمتاع بروعة ما تقدمه من حكايات ممتعة."

نبدأ من القارة السمراء، ونفتح نافذة التاريخ على حقبة الستينيات في نيجيريا، ومن غياهب الحروب والصراعات تطل "نصف شمس صفراء" حيث يتألق نجما هوليوود ثاندي نيوتن بطلة فيلم "Crash"، وشيوتيل إيجيوفور بطل فيلم "12Years a Slave" في تصوير بارع للمخرج بييي بانديل. تسرد الرواية الملحمية للكاتبة النيجيرية شيماماندا نجوزي أديشي، الحاصلة على جائزة " أورانج"، حكاية جيل كامل مزقته الحرب الأهلية، وتروي لنا قصة أختين تخوضان معركة ضارية من أجل الحب والحرية، في مجتمع متعصب وقاتم، شوهته الصراعات العرقية والحروب.

وإلى القارة الصفراء، يأخذنا مخرج أفلام الخيال والحروب الصيني تشوي هارك، الفائز بجائزة تكريم إنجازات الفنانين في "مهرجان دبي السينمائي الدولي" 2008، إلى حيث الأساطير والحكايات الخرافية، في قالب مميز من التشويق والإثارة، مع فيلم "المحقق الشاب دي: ظهور وحش البحار" الذي تصدر شباك التذاكر في الصين. تدور أحداث هذه القصة البوليسية خلال حكم مملكة تانغ الصينية في القرن السابع، حيث يتم تعيين دي رانجي والياً من قبل الإمبراطورة، ليتولّى مهمة محاربة الوحش الذي ظهر من أعماق البحار ليعصف بمركز الإمبراطورية. يمضي المقاتل الشاب دي في رحلة محفوفة بالموت والمخاطر لمحاربة المعتدين وإنقاذ قلاع الإمبراطورية، لكن عليه أن يحذر من التعرض للتسمم، ويتجنب الوقوع فريسة بين فكي وحش ضار.