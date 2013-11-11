الملكة Elizabeth تجمع طفلة بوالدها على المسرح

عندما كانت Megan Adams تنتظر أن تغنّي في القصر الملكي، تلقّت رسالة من والدها البحّار، يتمنّى فيها أن يكون معها في هذه اللحظة، ما جعلها تبكي كثيراً.

وفي التفاصيل أنّه عندما كانت الطفلة Megan Adams، البالغة من العمر 10 أعوام، تستعدّ للغناء أمام الملكة Elizabeth، في الاحتفال بيوم "Remembrance"، وصلتها رسالة عبر موقع "فيس بوك" من والدها، الذي كان من المفترض أن يكون في البحر، بسبب عمله بحاراً، يتمنى فيها أن يشاهدها وهي تغنّي في الحفلة الملكية، ما جعل شعوراً بالحزن يكتنفها، وبكت.

وحسب موقع "dailymail" البريطانيّ، فإنّ المفاجأة كانت عندما انتهت Megan من الغناء مع صديقاتها على المسرح، حيث قيل لها إنّ هناك مفاجأة تنتظرها، فنظرت إلى الشاشة متوقّعة أن ترى فيديو مسجّلاً لوالدها، إلا أنها رأت والدها أمامها في لباسه الرسميّ.

الفتاة التي لم تصدق سألت أصدقاءها: "هل هو حقاً والدي؟"، ثمّ ركضت إليه باكية في مشهد مؤثر، جعل كلّ الحضور يعيشون معهما لحظات انفعالية، بمن فيهم الملكة Elizabeth التي أرسلت بنفسها وراء والد Megan من البحريّة كي يشاهد ابنته.

يُذكر أنّ Megan لم ترَ والدها منذ 5 أشهر، وستمضي معه يومين فقط، ليعود بعدها إلى البحر مجدّداً.