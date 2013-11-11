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حسن الرداد يستنجد بالشرطة لحماية الفتيات من منتحل شخصيته!

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حسن الرداد يستنجد بالشرطة لحماية الفتيات من منتحل شخصيته! حسن الرداد يستنجد بالشرطة لحماية الفتيات من منتحل شخصيته!

لجأ الفنان الشاب حسن الرداد إلى الشرطة لحماية بعض الفتيات من شخص ينتحل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يتحدث هذا الشخص مع الفتيات بشكل غير لائق، ويطلب منهنّ بعض الطلبات غير اللائقة، بالإضافة إلى أنه يتحدّث بشكل غير محترم مع جمهوره.
بناء عليه، لجأ الفنان حسن الرداد إلى أحد أقسام الشرطة المصرية، من أجل تحرير محضر رسميّ بالواقعة.

 

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