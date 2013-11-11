أحمد راتب يترأس لجنة تحكيم مهرجان طنجة الدولي

يترأس الفنان المصري أحمد راتب لجنة تحكيم مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي، الذي ينظّم تحت رعاية الملك المغربي محمد السادس، وشعاره: "المسرح يلهمنا والمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة يجمعنا".

وتمّ الإعلان عن رئاسة أحمد راتب للجنة التحكيم التي يشارك في عضويتها كلّ من جمال السوسي ونادية العلمي ومصطفى الشكدالي ويوسف الريحاني ولطيفة أحرار، حيث سيشرف الفنان المصري على ترتيبات منح الجوائز المختلفة للأعمال المشاركة، والتي تمثل العديد من البلدان .

وتمّ إعطاء لجنة التحكيم صلاحيات هامّة لكي تقدّم للجمهور نتائج مهرجان حظي بشهرة كبيرة في المغرب والخارج، خصوصاً على مستوى الجامعات الدولية التي ترغب في أن تحظى بشرف المشاركة في فعالياته.

وحضر الفنان المصري أحمد راتب فقرات تكريم الفنانين فاطمة الركراكي وصلاح الدين بنموسى، خلال افتتاحه، تقديراً لمساهماتهما القيّمة والمتميّزة في خدمة المسرح والمجال الفني المغربي على امتداد عقود من الزمن.

وتمّ التكريم بحضور عدد من الفنانين والمشاركين في المهرجان الذي تنظمه جمعية العمل الجامعيّ بطنجة والمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير.

وبالمناسبة، أكّد مدير المهرجان الطاهر الكور، أنّ لجنة تحكيم المهرجان تتكون من فنانين ذوي مستوى عالميّ، لهم بصمات خاصّة في مجال أبِ الفنون، ويرأسها الممثل المصري الكبير أحمد راتب وتضمّ أيضاً نقاداً مرموقين.

واختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورة هذه السنة خمس عشرة مسرحية تمثل فرقاً تنتمي إلى جامعات ومعاهد التعليم العالي من المغرب ولبنان وإسبانيا ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية وفرنسا وليبيا والجزائر وبلجيكا.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"