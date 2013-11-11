ممثل مغربي كفيف لـ "سيدتي-نت": أرى ما لا يراه غيري

نجح الفنان الموسيقي والممثل المغربي الضرير عبد الفتاح النكادي، في لعب شخصية الموسيقار الراحل عبد السلام عامر، الذي قاده طموحه الفني لزيارة عدة بلدان عربية، ومن ضمنها مصر التي التقى فيها بالموسيقار محمد عبد الوهاب وتزوج بسيدة مصرية واستقر فيها لعدة سنوات، قبل أن ينفصل عنها ويعود إلى المغرب ليتزوج بمغربية ويواصل تألقه بكثير من الألحان الخالدة، ومن ضمنها أغنيته الرائعة "القمر الأحمر" التي نظمها الشاعر عبد الهادي بلخياط وتغنى بها المطرب عبد الهادي بلخياط ووضع ألحانها عبد السلام عامر.

كما أن معايشة هذا الملحن الاستثنائي لبعض الأحداث والوقائع كإرغامه من طرف الإنقلابيين في أحداث الصخيرات عام 1971 على قراءة بيانهم عبر أثير الإذاعة، وغيرها من الأحداث الفنية التي عايشها، دفع المخرج حسن بنجلون إلى إسناد فيلمه الطويل الجديد للفنان والملحن الراحل عبد السلام عامر، الذي تقمص شخصيته الموسيقي الضرير عبد الفتاح النكادي الذي اعتبر مشاركته في فيلم "القمر الأحمر" إضافة نوعية في مساره الفني. و يقول لـ"سيدتي نت" بأنه فخور بتقمصه لشخصية من قيمة الراحل عبد السلام عامر ومعتز بالثقة التي حظي بها من طرف المخرج حسن بنجلون، مؤكدا بأن أداءه كان في مستوى هذه الثقة مستغرباً في نفس الوقت لكل من يحاول التشكيك في قدرته على الأداء، فإلى جانب كونه موسيقياً، يوضح النكادي "أنا كفيف وهناك شبه لافت بيني وبين الراحل الموسيقي عبد السلام عامر، وردة فعل جمهور السينما الإيجابية الذين شاهدوا الفيلم، والتهاني التي تلقيتها لن تزيدني إلا إصرارا على ركوب التحدي ورغم كوني كفيف، فإنني أعتبر نفسي كما قال لي المخرج حسن بنجلون فنانا مبصرا، وربما أني أرى أشياء لا يراها غيري".

يذكر أن الفنان عبد الفتاح النكادي قام بإنجاز الموسيقى التصويرية لعدة أعمال تلفزيونية نذكر منها كل من مسلسل (وجع التراب) و (تريكة البطاشي) و (العين والمطفية) وغيرها من المسلسلات.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"