"الأئمة والدعاة" تحذر من استراتيجية إيرانية لاستمرار المد الشيعى بمصر

حذر الشيخ عبدالناصر بليح، المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" من الشيعة وأفعالهم ومعتقداتهم الفاسدة ومن إقامة حسينيات أو لطميات على أرض مصر لأن ما يحدث ليس مداً شيعياً فحسب، ولكنه فارسى يستهدف مصر، فهذا حلمهم، وفى النهاية فإن لهم قاعدة سرية، ولهم نظام ممنهج، يأخذون مجموعات لزيارتهم، لكى يرجعوا ليصبحوا الحركة الدعوية.

وأوضح أن إيران هدفها السيطرة، وليس فقط نشر المذهب الشيعى، والخطورة قائمة على بلدنا، موضحا أنه الشيعة استغلوا الفوضى فى نشر مذهبهم.

وأشار أنه فى وسط هذه الساحة العرجاء أتوقع ظهور جماعات عنيفة فى مصر، لأنهم كانوا موجودين فى التحرير، وماسبيرو، ومحمد محمود، وما الحسينيات واللطميات التى انتشرت عنا ببعيد وسنعرف مستقبلاً ماذا فعلوا فى الميادين".

وناشد بليح الجهات الأمنية والأزهر الشريف أن يقف بكل حزم وعزم للحيلولة من انتشار الشيعة فى مصر حفاظاً على أمنها القومى وأمن المنطقة بأسرها، وبتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن خطر الشيعة.

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