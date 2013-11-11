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تظاهر العاملين بـ"صحة بنى سويف" احتجاجا على قرار نقل المدير الحالى

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تظاهر العاملين بـ"صحة بنى سويف" احتجاجا على قرار نقل المدير الحالى تظاهر العاملين بـ"صحة بنى سويف" احتجاجا على قرار نقل المدير الحالى

نظم المئات من الأطباء والعاملون بمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مكتب وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اعتراضا على قرار وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، الخاص بنقل الدكتور مجدى حزين، وكيل الصحة ببنى سويف، إلى ديوان الوزارة بالقاهرة وندب الدكتور أحمد أنور مدير العلاج بمديرية صحة أسيوط بديلا عنه.

وكان القرار قد أثار استياء المتظاهرين لرفضهم نقله، معللين بأنه ابن المحافظة، ما أتاح له سلسلة من العلاقات بجميع الجهات الرسمية والخيرية ببنى سويف، مما يسهل الكثير من معوقات العمل.

كما قام المتظاهرون بتقديم طلب، حصل "اليوم السابع" على صورة منه، يطالب فيه العاملون بالديوان العام وزيرة الصحة بالعدول عن قراراها الخاص بنقل وكيل الصحة الحالى وقام بالتوقيع عليه 150 طبيبا وعاملا.
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