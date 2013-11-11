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"رالى تحدى عبور مصر لدراجات الفسبا" يجتاز ثانى محطاته بالوادى الجديد

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"رالى تحدى عبور مصر لدراجات الفسبا" يجتاز ثانى محطاته بالوادى الجديد "رالى تحدى عبور مصر لدراجات الفسبا" يجتاز ثانى محطاته بالوادى الجديد

وصلت ظهر اليوم الاثنين الوفود المشاركة فى "رالى تحدى عبور لدراجات الفسبا" إلى مدينة الداخلة ثانى محطاته بالوادى الجديد.
> ويضم "الرالى" 53 متسابقاً من 11 دولة وهى مصر والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل ونيوزلندة وكندا والمكسيك وإنجلترا واليونان وجنوب أفريقيا وبروناى قادمين من واحة الفرافرة، حيث يبيتون الليلة بالداخلة ويستكملون رحلتهم لمدينة الخارجة ومنها إلى الأقصر فى إطار استكمال جولات الرالى وكان فى استقبالهم رئيس مركز الداخلة ومدير تنشيط السياحة وعدد من المسئولين.

وقال سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة إن المتسابقين قد وصلوا لمركز الداخلة كثانى محطات السباق داخل حدود المحافظة، حيث تم تنظيم عدد من المعارض على هامش الاستقبال للمتسابقين تضمن عرض عدد من المنتجات البيئية والحرفية التى يتم إنتاجها يدويا من سجاد وكليم وخزف ومنتجات الخوص، وذلك فى إطار الترويج لأهم المنتجات التى تتميز بها الداخلة كما يتم تنظيم جولة سياحية للوفد والمشاركة فى السباق للتعرف على أهم معالم المدينة السياحية والبيئية.
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مصر 365

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